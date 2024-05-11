حُسمت الأمور .. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل ويترك رقمه لمبابي

حقبة جديدة لهذا الرقم في سانتياجو برنابيو

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هو حديث الساعة في كل مكان، وبالتحديد في ناديه القادم وهو ريال مدريد!

اللاعب خرج في مقطع فيديو مؤثر، أمس، الجمعة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعلن انتهاء رحلته مع باريس، وسط أنباء قوية عن توقيعه مع ريال منذ شهر فبراير الماضي.

رامون ألفاريز، الصحفي في راديو ماركا، كشف عن الضحية الأولى لقدوم مبابي، وهو النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، الذي سيرحل عن الميرينجي بعد نهاية عقده في يونيو القادم.

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وقال ألفاريز إن الأمور حُسمت تمامًا بين ريال ومودريتش، بعدما قرر اللاعب عدم التجديد والبحث عن تجربة أخرى بعيدًا عن سانتياجو برنابيو.

ومن غير الواضح حتى الآن الوجهة القادمة للاعب المخضرم، وسط أنباء حول إمكانية انتقاله إلى أي من الدوريين السعودي أو الأمريكي.

وأشار إلى أن رحيل صاحب الـ38 سنة، سيعني حصول مبابي على الرقم 10 مع ريال مدريد الموسم القادم، لصعوبة الحصول على الرقم 7 الذي يرتديه حاليًا في باريس، لأنه ينتمي للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن غير الواضح إذا كان هذا القرار بسبب رقم قميص مودريتش الذي تركه لمبابي، أو لرغبة من ريال لتخفيض فاتورة الرواتب لتوفير الأموال من أجل صفقة النجم الفرنسي.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ريال سيُعلن كيليان مبابي لاعبًا للفريق بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند يوم 1 يونيو القادم، مع تقديمه بشكل رسمي للجماهير في وقت لاحق.