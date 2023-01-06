حُددت مباراته الأولى .. النصر يفسخ عقده لاعبه ويُسجل رونالدو

النجم البرتغالي أصبح نصراويًا بالفعل

Shahid

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن فسخ النصر عقد مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر مما سمح له بتسجيل لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو في قائمته للدوري السعودي.

النصر أعلن في آخر أيام 2022 توقيع النجم البرتغالي على عقد يمتد حتى صيف 2025، ولكنه لم يستطع تسجيله سوى بعد تخليه عن أحد أجانبه الثمانية التزامًا بلوائح دوري روشن السعودي.

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الرياضية أوضحت أن النصر خالص المهاجم الكاميروني ماليًا عصر اليوم قبل مواجهة الطائي ومن ثم سجل رونالدو في قائمته الرسمية، وهو ما يعني أن مباراة مرسول بارك اليوم كانت الأولى التي يغيب عنها اللاعب الموقوف لمباراتين من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأفادت الرياضية أن رونالدو بات من المؤكد ظهوره لأول مرة بقميص النصر على الملاعب السعودية خلال مواجهة الاتفاق في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي، حال كان جاهزًا صحيًا، والتي ستقام يوم الـ22 من يناير الجاري.

يُشار إلى أن النصر هزم الطائي تحت أنظار رونالدو اليوم بهدفين دون رد سجلهما نجمه البرازيل أندرسون تاليسكا.

Shahid