حُسم الأمر.. مدرب جديد لنابولي في مواجهة برشلونة!

قرر نادي نابولي التعاقد مع فرانشيسكو كالزونا مدرب منتخب سلوفاكيا، بديلًا للمدير الفني والتر ماتزاري، الذي اقترب من الرحيل بسبب سوء النتائج.

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ويأتي الأمر قبل يومين فقط من مواجهة نابولي وبرشلونة، الأربعاء المقبل على ملعب دييجو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

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وقال الصحفي الإيطالي ماتيو موريتو، أنه "جرى تأكيد الاتفاق مع كالزونا، ومن المتوقع أن يصل إلى نابولي هذا الصباح لإنهاء التفاصيل وتوقيع العقد، وستكون المباراة الأولى ضد برشلونة".

وأكد خبير سوق الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو، أن "كالزونا اعطى موافقته على عرض نابولي. والقرار سيعلن اليوم".

ويعاني نابولي من تراجع كبير في الأداء والنتائج، إذ يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، علمًا بأنه توّج بلقب الموسم الماضي.