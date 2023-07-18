حٌسم الأمر .. مفاجأة صادمة لريال مدريد في صفقة مبابي!

النادي الإسباني يُراقب الموقف

التقلبات مستمرة في مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، ويبدو أن الأمور تتجه الآن نحو خطوة سعيدة لباريس سان جيرمان وصادمة لريال مدريد.

مبابي مرتبط بعقد مع باريس حتى يونيو 2024، ووفقًا لما أثير مؤخرًا فإن الدولي الفرنسي يريد الاستمرار حتى نهاية عقده قبل الرحيل بالمجان الصيف القادم، وهو الأمر الذي يرفضه ناديه، حيث يفضل بيعه هذا الصيف لو رفض تجديد عقده.

الصحفي دانيال ريولو كشف في مفاجأة غير متوقعة لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيستمر مع باريس وسيلعب بصفوف الفريق خلال الموسم القادم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أشار إلى أن مبابي قد يوقع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان ولكن لفترة قصيرة وبالتحديد حتى عام 2025، مع تحديد قيمة معينة في حالة الاتفاق على بيعه في 2024.

وأما من ناحية ريال مدريد فهناك حالة من الحذر داخل النادي الإسباني في التعامل مع الوضع، حيث يهتم الرئيس فلورنتينو بيريز بكافة التفاصيل الداخلية دون التدخل في أي شيء يحدث بين مبابي وباريس.

وفي الوقت ذاته أبدى بيريز استعداده التام للجلوس مع النادي الفرنسي للتفاوض على إمكانية ضم مبابي، ومع ذلك هناك قطاعات داخل ريال مدريد تؤمن بأن مبابي قد يصدم الجميع بالفعل ويجدد عقده في حديقة الأمراء.