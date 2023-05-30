الملكي يضم أحد أبنائه السابقين

ربما نسمع خلال أيام قليلة عن إتمام ريال مدريد بشكل رسمي الحصول على خدمات المهاجم الإسباني خوسيلو من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

صحيفة "ماركا" أفادت بأن الخيار تم حسمه بالفعل، وخوسيلو سيكون أول التدعيمات الهجومية لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

حصول ريال مدريد عليه من خلال الإعارة سيضمن شيئًا هامًا، وهو عدم تحمل الملكي لراتب كامل، وكذلك التخلص من قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقد خوسيلو مع إسبانيول والذي يفعل حال هبوط النادي الكتالوني وهو ما حدث بالفعل.

وأفادت الصحيفة أيضًا، أن خوسيلو لن يكون المهاجم رقم "٩" الوحيد على خطط النادي الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل، الذي يأمل فيه فلورنتينو بيريز في دعم فريقه بالعديد من الأسماء الهامة.