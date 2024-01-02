"إنه حيوان ولا أريد اللعب معه" .. نجم المكسيك يكشف سبب رفضه مزاملة ميسي!

"رفضت الأرجنتين من قلبي ولست نادمًا"

كشف سانتياجو خيمينيز، لاعب فينورد الهولندي، عن سبب اختياره تمثيل منتخب المكسيك بدلًا من الأرجنتين، ليضيع على نفسه فرصة ارتداء قميص بطل العالم الأخير وأن يكون زميلًا لليونيل ميسي.

ويعتبر خيمينيز (22 عامًا)، من أكثر المواهب الواعدة في أوروبا، حيث سجل هذا الموسم 20 هدفًا مع فينورد، ليرتبط اسم المهاجم الشاب بالفرق الكبرى في جميع أنحاء القارة العجوز.

خيمينيز اختار بكل ثقة تمثيل منتخب المكسيك على حساب الأرجنتين، حتى أن البعض وصفه بالمجنون، لكنه برر ذلك بأنه يشعر في المكسيك وكأنه في بيته لأنه عاش حياته بأكملها هناك، رغم أنه ولد في بوينس آيرس.

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وقال خيمينيز في تصريحات لموقع "TyC Sports": "رفضت اللعب مع منتخب يضم ميسي؟ أنا لا أكذب، أنا أحب ميسي، إنه حيوان (كناية عن القوة والتعطش للبطولات)، إنه الأفضل في التاريخ، لكني أرى أنه من الأفضل اللعب ضد ليونيل وليس معه".

وأضاف: "أنا أحبه، أعتقد أنه أفضل لاعب في التاريخ، لكنني لم أكن لأتخذ القرار من أجل ميسي، لقد اتخذته من قلبي.. لذلك أنا سعيد ولست نادمًا على اختيار تمثيل المكسيك".

خيمينيز، الذي سجل 4 أهداف خلال 24 مباراة لعبها بقميص منتخب "التريكولور"، يرتبط بقوة بعدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث زعمت تقارير صحفية أن تشيلسي وآرسنال يهتمان بضمه في الصيف المقبل.