حيوانات أليفة تزين حياة النجوم .. ميسي يفضل "العملاق الفرنسي" وكريستيانو رونالدو يُخلد أسطورة مانشستر يونايتد بكلبه المُفضل!

تعتبر حياة نجوم كرة القدم مادة مثيرة لاهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، فيتابع الجمهور حياتهم اليومية ومقتنياتهم من سيارات ومنازل فارهة وملابس ومجوهرات ثمينة باهتمام بالغ، لكن هذا ليس كل ما في الأمر!

هناك عدد كبير من اللاعبين، لديهم ولع آخر مثل الملايين من البشر وهو هواية تربية الحيوانات الآليفة، وهم في ذلك أيضًا يتميزون عن غيرهم باختيار أنواع رائعة من الحيوانات مثل الكلاب والخيول والقطط.

وعند الحديث عن هواية تربية الحيوانات الأليفة لدى نجوم الكرة القدم، يكون الحديث مثيرًا للاهتمام خصوصًا إذا ذكرنا النجم الأسطوري ليونيل ميسي، نجم برشلونة التاريخي وحامل لقب كأس العالم الأخير مع منتخب الأرجنتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي الذي قرر تغيير مسار رحلته الكروية في أعوامها الأخيرة بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد تجربة قصيرة في باريس سان جيرمان، اعتاد دائمًا أن يصطحب معه كلبه المفضل في كل مكان.

ويشارك ميسي متابعيه على منصة "إنستجرام"، مقاطع وصور كثيرة مع كلبه الضخم في الحجم من نوع "فرينش ماستف"، الذى يتميز بالمناورة والمراوغة، ويلعب معه كرة القدم بشكل رائع.

ويوفر موقع أمازون الإمارات، أطعمة مختلفة للحيوانات الأليفة، وكذلك أوعية مميزة لوضع الطعام وأكواب تغذية الطيور، ويمكنكم الاطلاع عليها (من هنا).

وكما هي المنافسة في ملاعب كرة القدم، لدى كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال وقائد النصر السعودي، شهرة كبيرة بحبه الكبير لتربية الكلاب، حيث يمتلك عدة كلاب بأنواع مختلفة مثل كلب "لابرادور" يدعى "ماروسكا".

وكان لدى "الدون" كلب آخر باسم "أبيلهينها" وكلب "لابرادور ذهبي" باسم "بوبي مور"، في إشارة لأسطورة ناديه السابق مانشستر يونايتد.

ولم يقف حب رونالدو للكلاب على امتلاكهم، حيث ظهر ذلك جليًا في أعماله الخيرية، إذا تبرع في عام 2017، بقميص موقع عليه، للبيع في مزاد، لجمع تبرعات لنحو 80 كلبًا برتغاليًا.

النجم البرازيلي كاكا، أسطورة ميلان وريال مدريد السابق وصاحب لقب أفضل لاعب في العالم 2007، اشتهر بكونه أحد الأثرياء والنجوم الأنيقة في عالم كرة القدم، وانعكس ذلك على شخصيته أيضًا في تربية الحيونات الأليفة.

كاكا يمتلك كلبًا ألمانيًا من الفصيلة الرائعة "جيرمان شيبر"، ويحتفظ به في منزله، حيث يوفر حراسة قوية لصاحبه إذ يستخدم ككلب شرطة وفي الحروب في جميع أنحاء العالم بسبب قوته وذكائه وسهولة تدريبه على طاعة الإنسان

كما يحرص روني أسطورة مانشستر يونايتد، على امتلاك أنواع مختلفة من الكلاب التي يحرص دائمًا على تربيتها، ويعرف عن سيرجيو راموس، عشقه لكلبه الذي أطلق عليه "إسبني".

وفي ملاعبنا العربية، هناك المئات من نجوم كرة القدم الذين يمتلكون نفس الهواية، على رأسهم مثل النجم الإماراتي سالمين خميس، الذي يهتم كثيرا بتربية الحيوانات سواء الأليفة أو المفترسة.

لكن سالمين خميس، أخذ الموضوع إلى مرحلة أضخم وأخطر، حيث نشر مسبقًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قبل 7 أعوام، مقطع فيديو فريد يظهر فيه وهو يلهو مع نمرين صغيرين.

وهناك طعام جاف للكلاب البالغة، يتكون من الدجاج وخضروات من بيديرجري، 10 كجم، ويباع على موقع أمازون الإمارات، بسعر 141.56 درهم إماراتي، ويمكن شراء هذا المنتج (من هنا).

وهناك أيضا بيتيجوينج وعاء سيراميك أبيض للكلاب والقطط مع حامل لإطعام الحيوانات الأليفة الصغيرة، ويتميز بأنه وعاء عصري لطيف للقطط والكلاب الصغيرة، ويمكن شراء هذا المنتج (من هنا) بسعر 48.72 درهم إماراتي.