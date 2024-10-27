"حيلة قانونية" تثبت نظامية مشاركة نيمار في دوري النخبة .. وتنقذ الهلال من عقوبات الاتحاد الآسيوي!

بعد خلاف قانوني كبير حول نظامية مشاركته أمام العين الإماراتي..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن حيلة نادي الهلال، من أجل منح الحق القانوني لمشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين نظامية مشاركته من عدمها.

وعاد نيمار إلى ملاعب الهلال، بعد غياب تخطى سنة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليشارك بديلًا في مباراة العين الإماراتي، بالجولة الثالثة من مجموعة الغرب، والتي شهدت فوزًا دراماتيكيًا للهلال بنتيجة (5-4)، على ملعب هزاع بن زايد.

وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، إنه تحدث مع مسؤول بنادي الهلال، وأبلغه بأن النادي سجل 24 لاعبًا فقط في قائمته للموسم الجديد، وترك مقعدًا شاغرًا من أجل قيد نيمار آسيويًا، كون الاتحاد القاري يسمح بمشاركة أكثر من 10 لاعبين، مثلما هو الحال مع العين الإماراتي والريان القطري.

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وكان المستشار القانوني أحمد الأمير، قد أشار إلى عدم نظامية مشاركة نيمار في دوري النخبة الآسيوية، مضيفًا أن لوائح الاتحاد الآسيوي، تفرض على الأندية المشاركة، التأكد من تسجيل جميع اللاعبين بشكل صحيح، وفقًا لقواعد الانتقالات وفترات التسجيل الخاصة بالاتحاد الوطني، وكذلك لوائح الفيفا الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين)، مضيفًا أن اللاعب ينبغي أن يكون مسجلًا مع النادي المشارك، وفق قواعد أعداد اللاعبين المحليين والأجانب، ما يعني أنه في حال قيام نادٍ سعودي بتسجيل 9 لاعبين أجانب، دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد، وفق لائحة الاتحاد السعودي، بواقع 8 أجانب فوق السن، واثنين تحت 21 عامًا، وشارك بهم جميعًا في دوري النخبة، فإن مشاركة اللاعب التاسع تكون غير قانونية، وقد تترتب عليها عقوبات من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي.

وأضاف الصرامي أنه من خلال صمت الاتحاد الآسيوي، وعدم احتجاج نادي العين الإماراتي، فإن ذلك يعني أن مشاركة نيمار الآسيوية قانونية بنسبة 100 بالمئة.

وحافظ الهلال على العلامة الكاملة، بعد مرور ثلاث جولات، ليتصدر جدول مجموعة الغرب، برصيد 9 نقاط، بفوزه على الريان القطري (3-1) واكتساح الشرطة العراقي (5-0)، ثم تخطي عقبة العين، حامل اللقب، بنتيجة (5-4).