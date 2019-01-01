حوار - زوران يتحدث عن أسباب رحيله عن العين ومشكلة الهلال وانتقاد جيسوس له

الكراوتي يسير بشكل جيد حتى الآن مع الزعيم، فلمَ لا ولديه كل هذا الكم الكبير من النجوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رحل بشكل مفاجئ عن العين الإماراتي بعد إنجاز تحقيق فضية كأس العالم للأندية 2018، الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني الحالي للهلال، ترك زعيم الإماراتي لتولي المسؤولية الفنية لزعيم السعودية.

عمل الكراوتي بالهلال خلفًا لخورخي جيسوس، الذي رفض البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مجلس الإدارة، بسبب الارتباط بدوري أبطال آسيا.

عن كواليس رحيله عن العين وانتقال جيسوس له وما يعاني منه الهلال حاليًا، أجرى زوران ماميتش الحوار التالي مع برنامج "صدى الملاعب"..

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- كيف كانت لحظة رحيلك عن العين؟

كان الأمر صعب جدًا، لأني شخص عاطفي، ولم أتعامل مع العين كمكان عمل بل عائلة لي، لم يكن سهلًا الرحيل بعد علاقاتي القوية به.

- لماذا رحلت عن العين؟

قلت لهم إذا لم تحدث بعض التغييرات فسيصعب تحقيق نتائج جيدة، أنا كنت لاعب والآن مدرب وأعرف جيدًا كيف يفكر اللاعبين، إذا لم يكن لديك عقد أو دخلت الستة أشهر الأخيرة، تبدأ التفكير في العروض الأخرى.

- هل نوعية لاعبي الهلال ساعدتك على تجاوز مخاطر البدايات؟

بالتأكيد نعم، ما كان لنا أن ننجز شيئًا لولا هؤلاء اللاعبين.

- هل وجود هذا الكم الكبير من النجوم بالهلال قد يكون شيء سلبي؟

"بالطبع شيء رائع أن يكون لدينا هؤلاء النجوم، لكن الأمر ليس سهل، في آسيا هناك فقط أربعة لاعبين أجانب يمكن التعاقد معهم، لذلك الوضع صعب في السعودية بجانب وجود لاعبين محليين جيدين جدًا، سعيد بالتأكيد أن يكون معي كل هؤلاء اللاعبين".

- ما رأيك في جورج جيسوس؟

أعرف جيسوس من وسائل الإعلام ومن خلال مشاهدة مبارياته مع بنفيكا، لكن لا يمكنني أن أتحدث عن عمله، الآن اللاعبون مقتنعون بما أقوله لهم والنتائج تؤكد أننا نسير في اتجاه سليم".

هو قال عنك أنك غير معروف على الساحة، هل وصلك هذا الكلام؟

نعم سمعته، جيسوس مدرب رائع من أفضل بالعالم ربما من أفضل 20 بالعالم، وعلينا أن نوليه الاحترام، هذا رأيه، لا يمكنني أن أخمن مايقصده، لكنني أرى أنني أعمل في السعودية وعملت في الإمارات وكرواتيا وحققت نجاحات دون الاستماع لما يقال عني، علينا احترام رأيه لأنه مدرب رائع، وعندما التحقت بالهلال وجهت له الشكر على ما قدمه.

- هل الهلال لديه مشكلة في الدفاع؟

بالتأكيد الهلال هو النادي الذي يسيطر في أغلب المباريات، ودائمًا ما نلعب بطريقة جيدة وتحركات سريعة ثم هناك أيضًا جهود تبذل في الدفاع، الأمر لا يقتصر على الدفاع.

صحيح سجلت أهداف في مرمانا، لكن المشكلة ليست في الدفاع فقط، على جميع اللاعبين أن يلعبوا في الدفاع، نحن نسيطر من خلال امتلاك الكرة وعندما نخسرها علينا أن نرد سريعًا للدفاع، الدفاع ليس خمسة لاعبين بل الكل يجب أن يدافع، ومتأكد أن أدائنا الدفاعي سيتحسن.

- هل جيسوس ترك لك الفريق جاهز بدنيًا وفنيًا؟

الهلال كان في وضع جيد، متصدر الدوري ووضعه كان جيدًا في كأس الملك والبطولة العربية والآسيوية، جيسوس أنجز عملًا رائعًا، لكن يمكن أن نحسن الدفاع وهو ما سنعمل عليه.

- ما هي خططتك لتحسين الدفاع بالفريق؟

خططتك لحل مشكلة الدفاع: هذا لا يتوقف على المدافعين، الأمر يتطلب مساعدة كل اللاعبين، على الجميع أن يلعبوا في الدفاع، في الوقت الراهن هذه مشكلة، لأن جدول المباريات مضغوط، فلا نستطيع أن نتدرب أكثر، لكن سنحل هذه المشكلة.

- الهلال به عديد المراكز القوية، لكن مقارنة بين الأظهرة وباقي المراكز، فالأظهر أقل مستوى، ما تعليقك؟

لا، بالتأكيد لا أرى ذلك، عندما التحقت بالهلال ورأيت المنشآت واللاعبين، رأيت أنني في نادي عظيم ويجب أن أكون صريح، خشيت قليلًا الوضع، قلت هل أنا مستعد لتحقيق النجاح في هذا النادي الكبير؟، لعبت في ألمانيا لسنوات، لكن عندما جئت للهلال اكتشفت أنه في القمة.

- عملت بالعين قبل الهلال، فما الفوارق بينهما؟

هناك فوارق كبيرة، عالمان مختلفان، أنا أقول الحقيقة، العين نادي عظيم وله تاريخ كبير وحقق إنجازات، لكن في الوقت الراهن هو يفتقد شخصيته، وأتمنى أن يتحسن الوضع قريبًا.

- كيف كنت تنظر للهلال وقتما كنت مدربًا للنصر؟

الهلال نادي رائع وعندما كنت مدربًا للنصر، تابعت تاريخه، شاهدت خمس أو ست مباريات للنصر، كان هناك خشية من الهلال، لأنه النادي الذي يحرز كل الألقاب، ولكن نحن سجلنا أهدافًا ضد الزعيم وقدمنا مباريات كبيرة.

- ما الفوارق بين الزعيم والعالمي؟

لدي ذكريات رائعة في النصر، لكن هناك فرق شاسع، فالهلال في القمة.

- ما الفوارق بين الهلال والنصر والعين؟

عندما كنت في النصر، النادي لم يكن في وضع جيد، كان في المركز الثامن قبل أن أتولى المسؤولية، من الصعب المقارنة بين الأندية الثلاث، لكن الهلال والعين يشبهان نادي دينامو زغرب، فهو يرغبون في الانتصارات ويريدون أن يقدموا لعبًا جميلًا، وهذه هي الحقيقة يجب تقبلها.

"تبي لاعب يمتّعك، هذا يمتّعك.. تبي لاعب يفوّزك، هذا يفوّزك.. تبي لاعب يخلّي المدرجات في حالة فرح، عليك بكارلوس إدواردو" - @AlkaabiAs 🗣️



لم يكن هدفًا عاديًا.. لذلك احتفالنا به لن يكون عاديًا.. مقصيّة سوبر من أفضل محترف في تاريخ #الهلال.. إدواردو أرماندو مارادونا! 😉🔥🔝 pic.twitter.com/f8850msKD4 — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٧ فبراير ٢٠١٩

- هل ترى أن الهلال لا ينافسه أحد على لقب الدوري؟

هناك فرق كبير في النقاط بيننا وبين منافسينا، ست نقاط بيننا وبين النصر، الأخير لديه لاعبون جيدون، لكن نحن لا نفكر في ذلك، نركز فقط في جودة لاعبينا وأدائهم، ومتأكد من أن الهلال سيحقق إنجازًا كبيرًا.

- كيف ستجعل الجمهور الهلالي يحبك؟

البطولات سبيلي الوحيد لحب الجماهير لي، يمكن أن أكون لطيفًا مع الناس، لكن دون نتائج لن يحبني أحد.

- الهلال في مجموعة واحدة مع العين والدحيل والاستقلال في دوري أبطال آسيا، أيهم أصعب؟

لدي تجربة في الدحيل بالموسم الماضي، هو فريق مميز وبه لاعبين أصحاب مستوى عالٍ، لكن الهلال يمكنه أن يواجه أي فريق، ومع المجموعة الحالية من النجوم بالفريق فلا يمكن أن يخسر من أي فريق.

- ما هو التحدي الأكبر الذي يواجهك بالهلال؟

أكبر تحدي هو أن أجعل اللاعبين والجماهير والنادي سعداء، الهلال نادي عظيم.

- لماذا تم استبعاد علي الحبسي من القائمة الآسيوية؟

لدينا معيوف حارس رائع، ونحتاج أن نضيف لاعبين في مراكز أخرى بخلاف حراسة المرمى مثل جيوفينكو.

- ماذا عن غياب نواف العابد؟

نواف لاعب مهم جدًا، وخاض مباريات بعد تسعة أشهر من إجرائه جراحة، هو لاعب متميز وسيكون جاهزًا قريبًا للعب بالمستوى الذي ينتظره الجميع منه، وعليه أن يتحلى بالذكاء لأن إصابته خطيرة وعليه أن يكون حذرًا ويتدرب أكثر.

- ماذا عن عموري؟ هل هو ضمن حساباتك؟

هو لاعب رائع ومتميز، لكن بعد إصابته الثالثة في نفس الركبة، علينا أن نكون حذرين وكيف ستطور حالته، لكن هو دائمًا موجود ضمن خيارات أي مدرب بالعالم.

- وأخيرًا، ما هو طموحاتك مع الهلال؟

الفوز بجميع البطولات دوري وكأس الملك وكأس زايد ودوري الأبطال، أريد الحصول عليها جميعًا.