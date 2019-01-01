حميد أحداد يحذر لاعبي الزمالك من جماهير نهضة بركان

مواجهة قوية للزمالك في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قام المغربي حميد أحداد، لاعب نادي الزمالك بتحذير زملائه قبل مواجهة فريق نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في ذهاب النهائي يوم 19 مايو الجاري، وإيابًا يوم 26 من نفس الشهر على ملعب "برج العرب".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، أن أحداد أصر على تحذير اللاعبين في الزمالك من مواجهة نهضة بركان واصفًا بأنه فريق قوي.

وأضافت الصحيفة أن أحداد أكد على زملائه عدم الالتفات للضغط الجماهير الذي سيكون متواجد في ملعب المباراة في المغرب.

وطالب اللاعب بضرورة تسجيل هدف في شباك نهضة بركان من أجل تسهيل المواجهة في لقاء العودة نحو لقب الكونفدرالية الإفريقية.

إقرأ أيضًا - الاتحاد الإفريقي يخطر الزمالك بموعد لقاء نهضة بركان

ويواجه الزمالك أزمة قوية في مركز حراسة المرمى بسبب إيقاف جنش وتعرض عماد السيد للإصابة واعتمادهم على عمر صلاح فقط.