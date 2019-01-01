حميديتش يُشيد بموهبة البايرن ويتنبأ له بمستقبل باهر

برز بشدة في الآونة الأخيرة..

أشاد حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، بألفونسو ديفيز، لاعب العملاق البافاري، واعتبر أنه سيكون واحدًا من أهم اللاعبين في الأليانز آرينا خلال السنوات المقبلة.

بايرن ميونخ تعاقد مع ديفيز من فانكوفر الكندي في الشتاء الماضي في صفقة كلفت خزائن العملاق الألماني 10 مليون يورو، ولكن أول ستة أشهر لم تكن عظيمة له مع نيكو كوفاتش.

إلا أن هذا الموسم تحسنت الأمور بدرجة كبيرة له، وتحديدًا بعدما حوّل كوفاتش مركزه إلى ظهير أيسر، ثم أتى هانزي فليك والذي حوّل بايرن ميونخ بأسره بصورة إيجابية للغاية.

حميديتش تحدث عن ديفيز وقال "لقد تعاقدنا مع ديفيز منذ عام لأننا نراه واحدًا من أعظم المواهب في سنه. نحن سعداء للغاية بالأداء الذي يُظهره في المباريات الأخيرة.".

كما أضاف "جماهيرنا تحبه أيضًا، هذا هو النوع المفضل لهم، لقد كانوا ينتظرون مثل هذا اللاعب الشاب الذي يمتلك القوة البدنية والسرعة والمهارة.".

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واستطرد برازو في حديثه وقال "يجب أن يكون دومًا هذا هو أسلوبنا في التعاقدات، نحن في حاجة إلى الجودة التي تساعدنا على الفوز وبالتالي فهي ليست رخيصة، ولكننا بحاجة إلى مواهب واعدة مثله، يمكن أن يكون لاعبًا مهمًا جدًا في بايرن ميونخ.".

وأتم "أنا سعيد بشكل خاص بأداء ألفونسو في بايرن، فهو يثبت أنك كشاب لديك فرصة للعب في بايرن ميونخ في حال أن امتلكت الجودة والرغبة والقدرة على التطور.".

الجدير بالذكر أن اللاعب الكندي البالغ من العمر 19 عامًا قد خاض هذا الموسم مع بايرن 12 مباراة بمختلف البطولات، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.