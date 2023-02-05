حميديتش مُهاجمًا نوير: وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح بايرن ميونخ!

حالة غضب بين مانويل نوير وبايرن ميونخ!

أعرب حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ عن استيائه من مانويل نوير، بسبب تصريحاته حول إقالة توني تابالوفيتش مدرب حراس مرمى النادي البافاري.

وقال صالح حميديتش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "أفهم أن مانويل تأثر شخصيًا لكنني كنت أتوقع سلوكًا مختلفًا منه خاصة كقائد للفريق، قرار إقالة تابالوفيتش كان صعبًا علينا أيضًا، لكنه لم يكن شخصيًا وليس له علاقة بمانويل وشرحنا ذلك له".

وأضاف: "عواقب؟ إذا كانت هناك أي عواقب، فسوف نتحدث أولاً مع مانويل، أشعر بخيبة أمل لأن نوير وضع مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي لكننا سنفعل ذلك داخليًا وسنناقش الأمر معه بشكل معقول".

وأتم المدير الرياضي للبايرن: "أوليفر كان صنف المقابلة في الأجزاء المتعلقة ببايرن ميونخ بشكل صحيح، وعلينا توضيح موضوع مهم للغاية مع مانويل".

وكان نوير صرح في وقتٍ سابق خلال مقابلة مع مجلة "ذا أتلتيك" الأمريكية معلقًا على إقالة مدرب حراس مرمى البايرن: "لقد كانت ضربة بالنسبة لي، شعرت بأن قلبي ينفجر، كان هذا هو الشيء الأكثر جنونًا الذي عشته في مسيرتي وقد عانيت كثيرًا حقًا".