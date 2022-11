جول بيديا | حمية صلاح الغذائية.. كيف يحافظ الملك المصري على لياقته؟

بالتأكيد لا يمكن فصل نجاح محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين العرب عبر العصور وأفضل اللاعبين حاليًا حول العالم عن الخلفيات التي حملت هذا النجاح، لقد أدت تلك النجاحات إلى التعريف بمستوى آخر لدى المصري من الاهتمام بكافة التفاصيل.

بالتأكيد أيضًا أن التفاصيل البدنية هي واحدة من بين الأهم، وإذا أردنا أن نفصل فيما يعنيه اهتمام صلاح بجسده، فإن الأمر ربما يحتاج إلى عناوين أكثر ومساحات أكبر.

حتى يكون صلاح لائقًا بدنيًا في كافة المواعيد، من المؤكد أن هناك روتينًا رياضيًا يتبعه الملك المصري، بشكل يومي وأسبوعي، وقبل ذلك فإن هناك حمية غذائية تضمن له أن يكون لائقًا وخفيفًا ومتاحًا بأفضل شكل ممكن في كل الاختبارات.

يكفي أن يقول مدربه يورجن كلوب عنه ذات مرة: "من الناحية البدنية، هذا الرجل يشبه الماكينة!".

Jurgen Klopp on Mo Salah:



“Fitness-wise, he’s a machine – in the most incredible shape. He works hard on it and he gets his rewards. His ability and his skill level gets higher each season, and his decision-making has gone to another level also." #lfc [lfc] pic.twitter.com/58OvEPKIg5