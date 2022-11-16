حمية رونالدو الغذائية .. كيف يستعد صاروخ ماديرا لكأس العالم؟

كيف يحافظ رونالدو على لياقته؟

خطف كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد، الأضواء في الأيام الماضية بسبب تصريحاته الأخيرة مع بيرس مورجان، والتي انتقد فيها مدرب فريقه الحالي إريك تن هاج وتحدث بشكل سيء عن النادي الإنجليزي.

ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، سيكون رونالدو جزءًا من مجموعة مختارة من اللاعبين الذين شاركوا في خمس بطولات لكأس العالم.

ويسعى رونالدو من خلال هذه البطولة لاستعاده مستواه المميز، ومساعدة منتخب البرتغال على تحقيق أول لقب عالمي له، ومحاولة إيجاد عرض قوي للرحيل عن الشياطين الحمر بعد توتر العلاقة بينه وبين النادي.

والدليل القاطع على جودة رونالدو كلاعب وتفوقه بالسنوات الماضية ينعكس في نظامه الغذائي الصارم الذي نادراً ما يتخطاه.

ويواصل نجم الشياطين الحمر إعداده الفردي، والذي يتكون من أطعمة معينة أبقته على القمة لسنوات عديدة.

فوفقًا للطاهي الشخصي لرونالدو عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ نظامه الغذائي يعتمد على الأطعمة الطبيعية مثل الأسماك والدجاج وبعض الخضار والمأكولات البحرية والبيض والزيوت النباتية والزيوت والبذور.

وكشف الشيف الإيطالي جورجيو باروني، المتخصص في الطبخ لنخبة لاعبي كرة القدم، أن رونالدو يشرب الكثير من الماء ويعطي أهمية حيوية للراحة.

وأوضح الطاهي للصحيفة: "لا توجد أغذية باهظة الثمن، أستخدم الأطعمة العضوية والطبيعية مثل لحم البقر والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز الأسود".

وتابع: "بالطبع كل ذلك مقترن بالتدريب الشاق، لكن الراحة أساسية مثل التدريب والتغذية حتى في فترة ما بعد الظهر، وتناول الطعام في وقت مبكر من المساء".

جدير بالذكر أنّ رونالدو يواجه أزمة حالية في البرتغال بسبب تصريحاته الأخيرة، كما ظهرت مطالب بإبعاده عن المنتخب.