النتائج المباشرة
كأس رئيس الدولة الإماراتي

حمد علي يقود مباراة شباب الأهلي والظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة

آخر تحديث
التعليقات()
يلتقي الفريقين بعد غد الاثنين على استاد هزاع بن زايد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الاعتماد على حكم محلي في مباراة نهائي كأس رئيس دولة الإمارات والتي تجمع بين فريقي شباب أهلي دبي والظفرة.

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين الحكم الدولي حمد علي يوسف لإدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ويلتقي الفريقين بعد غد الإثنين على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين وتجمع بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي.

اختيارات المحررين

ويُعاون حمد علي كلاً من جاسم عبدالله آل علي وقيس محمد الخديم الى جانب الحكم الدولي السابق فهد عبدالله الكسار حكما رابعًا وعامر علي القادري حكمًا خامسًا و سلطان محمد صالح (حكم فيديو) وأحمد سالم خلفان (حكم فيديو مساعد) وحسن عيسى المازمي (مقيماً للحكام) .

محمود كهربا يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

يُذكر أن حمد علي قد أدار نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017 وتواجد حكماً إضافياً في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014.

إغلاق