حمد الله يعتذر للنصر عما بدر منه ويشارك في المران

حمد الله يعود لمران النصر ويعتذر

شهد مران النصر اليوم، مشاركة عبد الرزاق حمد الله لاعب الفريق، ضمن التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقدم اللاعب المغربي اعتذاره لمدرب الفريق، وزملائه، عما بدر منه قبل مباراة الفيصلي الأخيرة في الدوري.

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واشتعلت أزمة بين حمد الله والنصر خلال الفترة الماضية، بسبب غيابه عن المران دون إذن ورفض مرافقة بعثة الفريق لمباراة الفيصلي.

ووقعت إدارة العالمي غرامة مالية بخصم 15% من راتب حمد الله الشهري، بسبب ما حدث منه.

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وقاد البرتغالي روي فيتوريا مران الفريق اليوم، الذي شهد فقرات لياقة للاعبين، وبعض الجوانب الفنية قبل مباراة الرائد.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن الهلال المتصدر.