هل يقصد حمد الله؟ - خاليلوزيتش يتخذ قرارًا حاسمًا ضد لاعبي المغرب

خليلوزيتش يبدي استغرابه من تصرفات لاعبي المغرب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

اتخذ المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، قرارًا حاسمًا، بسبب تعمد بعض اللاعبين الغياب عن معسكر أسود الأطلس تحت قيادته حاليًا.

منتخب المغرب دخل في معسكر حاليًا، استعدادًا لمواجهتي ليبيا والجابون الوديتين، استعدادًا للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

خليلوزيتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم: "أستغرب لماذا يجد لاعبي المنتخب المغربي، صعوبات كبيرة مع أنديتهم، قبل المعسكرات الإعدادية للمباريات الودية؟".

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المدرب البوسني تابع: "في المقابل لا يجد لاعبي المنتخب الفرنسي مثلًا هذه الصعوبات، أو حتى لاعبين في منتخبات إفريقية؟".

وحيد خليلوزيتش واصل: "كل لاعب لن يأتي للمعسكر، سأكون مضطرًا لاستبعاده من حساباتي الفترة المقبلة، لأنني أسعى لتكوين منتخبًأ وطنيًا جديدًا".

جاء ذلك بعدما رفض بعض اللاعبين الانضمام لمعكسر المغرب، أبرزهم عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي.