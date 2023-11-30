"حمد الله منقذ الاتحاد وليس بنزيما .. وهذا الدليل"

من الأفضل بنزيما أم حمدالله؟

SHAHID

تواصل الجماهير المقارنة بين الثنائي عبد الرزاق حمد الله وكريم بنزيما لاعبا نادي الاتحاد، على الرغم من أن الثنائي يقدمان مستوى رائع رفقة الفريق.

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ولكن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي يرى أن حمد الله هو منقذ فريق الاتحاد، وليس كريم بنزيما كما يعتقد البعض، متحدثًا أيضًا عن أزمة الأجنحة في صفوف العميد.

وقال الرشيدي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أرى أن حمد الله هو منقذ نادي الاتحاد، في آخر مباراة سجل هدفين، ليس تقليلًا من اللاعبين، وإذا أخرجته من الملعب تجد الفريق يحتاج إلى مهاجم".

وواصل: "بنزيما مهاجم ولكن لعب مباريات تختلف عن السابق، والأجنحة موجودة في الاتحاد مثل جوتا والعبود ولكن لم يتم توظيفهما بشكل جيد".

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وأوضح الرشيدي أن الاتحاد يمتلك أفضل جناح في الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي وهو جوتا، كما يمتلك جناح مميز وهو عبد الرحمن العبود ولكن لم يتم الاعتماد عليهما الفترة الماضية.

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