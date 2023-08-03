"حمد الله كلمة السر و100 مليون على الطاولة" .. تطورات صراع الأهلي والاتحاد لضم تمبكتي

أحمد فرهود
Hassan Altambakti shabab 2023SPL Twitter
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تطورات صفقة حسان تمبكتي التاريخية

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بعيدًا عن الصفقات العالمية التي تأتي يوميًا إلى دوري روشن للمحترفين، شغل النجم الدولي السعودي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، سوق الانتقالات في المملكة، خلال الصيف الحالي.

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تمبكتي البالغ من العمر 24 سنة، تلقى عروضًا جادة من الأهلي والاتحاد، مع اهتمام من النصر والهلال أيضًا؛ وسط تأكيدات من مصادر شبابية لـ"GOAL"، على توقيع جميع أعضاء مجلس إدارة النادي "اتفاقية"، تمنع بيع اللاعب.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن رد فعل المدافع الدولي الشاب؛ بعد رفض إدارة ناديه، بيعه في الصيف الحالي، وتمسكها ببقائه في صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى شعور تمبكتي، بغضب شديد للغاية؛ خاصة أنه حصل على وعدٍ سابق من مسؤولي الشباب، بالاستغناء عنه، حال تلقي عرضًا ماليًا مغريًا؛ حيث قرر اللاعب، الاجتماع مع إدارة ناديه، عقب نهاية مشوار الفريق، في بطولة كأس الملك سلمان، لإجبارها على بيعه.

وفي نفس السياق.. أعلنت الصحيفة، أن صفقة حسان تمبكتي، في طريقها لأن تصبح الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين؛ حيث قد تصل قيمة بيع اللاعب، إلى 100 مليون ريال سعودي.

وأوضحت أن الأهلي، أكثر الأندية الجادة لشراء عقد اللاعب، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث يضغط بقوة على مسؤولي الفريق الشبابي، من أجل قبول العرض.

أما الاتحاد، عرض على الشباب مجددًا، صفقة تبادلية ضخمة؛ بالتعاقد مع تمبكتي، مقابل التنازل عن الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبود.

جدير بالذكر أن تمبكتي، أحد أبناء نادي الشباب؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول عام 2018، كما خاض تجربة مع الوحدة السعودي، في موسم 2019-2020، على سبيل الإعارة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 51942كريم بنزيما
  • 4830خاليدو كوليبالي
  • 6665روبرتو فيرمينو
  • 4089نجولو كانتي
  • 8433مارسيلو بروزوفيتش
  • 13794صفقة أخرى
89753 الأصوات