حمد الله في المستشفى .. وسانتو يعترف بأزمة الاتحاد ويتحدث عن المصابين

تصريحات نونو سانتو بعد مباراة الاتحاد وأجمك

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ذهاب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى المستشفى.

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حمد الله تعرض لإصابة قوية على مستوى الكتف، خلال فوز الاتحاد (3-0) على أجمك، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال سانتو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حمد الله في المستشفى الآن؛ للاطمئنان على طبيعة إصابته، ومعرفة مدة غيابه عن الملاعب".

وعن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.. أكد المدير الفني البرتغالي، على أن إصابته "ليست خطيرة"؛ حيث غاب عن لقاء أجمك، كإجراء احترازي، بعد معاناته في تدريبات الأمس.

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ورفض المدرب، إعطاء مهلة زمنية لعودة النجم البرازيلي "المصاب" إيجور كورونادو إلى الملاعب، لافتًا إلى أنه وجميع المصابين، يتحسنون تدريجيًا.

وأخيرًا.. اعترف نونو سانتو، بأزمة الاتحاد الكبرى في الموسم الحالي؛ وهي التراخي في الشوط الثاني، متعهدًا بمعالجة هذه المشكلة، في الأيام القادمة.

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