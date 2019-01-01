حمدي فتحي وقفشة خارج قائمة الأهلي في مواجهة كانو سبورت

الأهلي يواجه الفريق الغيني في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية

ماجد جزر

قرر المدير الفني رينيه فايلر مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري استبعاد محمد مجدي قفشة وحمدي فتحي وعلي لطفي من قائمة المباراة الرسمية التي ستواجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

الأهلي يواجه الفريق الغيني في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يرغب في منح الثنائي قفشة وحمدي فتحي راحة سلبية بعد خوض أكثر من مباراة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وخاض الثلاثي المستبعد قفشة وحمدي فتحي ولطفي، مرانًا خفيفًا بالفندق الذي يقيم فيه المارد الأحمر ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يدفع فايلر باللاعب المالي أليو ديانج المُنضم للأهلي هذا الصيف أساسياً أمام بطل غينيا في إطار حرص المدير الفني على تجربة جميع اللاعبين.

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يُذكر أن النادي الأهلي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء خارج الديار، مما يسهل مُهمة اليوم.