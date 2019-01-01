حمدي زكي: مدربو الأهلي لم يساعدوني بالرغم من إشادة الجمهور

حمدي زكي لم يشارك مع الأهلي إلا في مباريات قليلة قبل أن ينضم إلى سموحة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد حمدي زكي، لاعب الأهلي الأسبق والإسماعيلي الحالي، أن مدربي الأهلي لم يساعدوه بشكل كبير، وكان هذا سبباً في غيابه عن قائمة منتخب مصر.

وأعلن الإسماعيلي تعاقده مع حمدي زكي، قادماً من نادي سموحة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال حمدي زكي في تصريحات تلفزيونية: "ذهبت للأهلي على أمل المشاركة، ولكن هذا لم يحدث، كنت أعلم أن فرصة المشاركة في الأهلي لن تكون سهلة".

وواصل: "ولكن من الطبيعي أن يكون هناك فرصة أحارب عليها، ولكن هذه الفرصة اختفت بالرغم من إشادة الجمهور في الدقائق التي لعبتها".

وتابع:" وبالرغم من عدم مشاركتي ضمني هيكتور كوبر إلى قائمة منتخب مصر، ولكن مع استمرار غيابي عن الملاعب لم يضمني مرة أخرى".

وأكمل: "لم يساعدني أي مدرب في الأهلي، وحينما عدت إلى الأهلي عقب إعارتي من سموحة بناء على طلب مارتن يول، لم أشارك لأنه رحل وجاء مدرب جديد".