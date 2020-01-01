حمدو الهوني: الزمالك فريق محترم وقطر طالع خير عليّ

اللاعب الليبي يتحدث عن رغبته في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي رفقة الترجي التونسي.

أكد الليبي حمدو الهوني، ولاعب فريق الترجي التونسي، على أن فريقه ينتظره موعد مهم في العاصمة القطرية الدوحة، عندما يواجه فريق الزمالك المصري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

الترجي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه الزمالك "بطل كأس الكونفدرالية"، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، مساء غدٍ الجمعة، على ملعب ثاني بن جاسم.

الهوني قال خلال تصريحات لصحيفة "الصباح نيوز" التونسية: "الزمالك فريق محترم جدًا، ويجب أن نكون جاهزين جيدًا يوم المباراة، وأن نكون في يومنا، من أجل الفوز والتتويج باللقب".

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اللاعب الليبي تابع: "نسعى للتتويج باللقب الذي غاب عن الترجي الرياضي لسنوات عديدة، ولم ينجح في الحصول عليه الموسم الماضي".

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حمدو الهوني واصل: "الدوحة كانت طالع خير عليّ، وسجلت ثلاثية تاريخية، وأحرص على أن أعانق الشباك مرة أخرى، وأساهم في تتويج الترجي".

وحصل حمدو االهوني على لقب هداف كأس العالم للأندية، بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف، في البطولة التي أقيمت ديسمبر الماضي في قطر.