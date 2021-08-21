حمدالله: مستمر مع النصر وهذا سبب غيابي عن مباراة الفيصلي

المهاجم المغربي لم يلعب أمام الفيصلي

نشر عبد الرزاق حمدالله نجم النصر 3 تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر حملت تصريحات مثيرة من جانبه حول أزمته الأخيرة مع ناديه ومدربه مانو مينيزيس، مؤكدًا في أهمها استمراره مع الفريق هذا الموسم.

ما هي أزمة حمدالله الأخيرة ما النصر؟

المهاجم المغربي الذي انضم للنصر صيف 2018 غاب عن المباراة الأخيرة أمام الفيصلي، وتحدثت بعض المصادر عن خلافه مع الإدارة لطلبه امتيازات خاصة في عقده فيما قالت أخرى أن السبب هو رغبته في اللعب أساسيًا مع الفريق.

وقد أفادت صحيفة عكاظ السعودية صباح اليوم أن الإدارة تحدثت مع اللاعب وتم احتواء الأزمة تمامًا، حيث أوضح المسؤولون للاعب المغربي أن قرار لعبه أساسيًا لا يخضع سوى للمدرب البرازيلي وقد أبدى هو تفهمهم الكامل لذلك.

البعض قال أن حمدالله يُساوم الإدارة وامتنع عن السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي لطلبه الحصول على امتيازات خاصة في عقده مع الفريق، خاصة بعد انضمام عدد من النجوم مثل أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر.

ماذا قال حمدالله عن أزمته مع النصر؟

صاحب الـ30 عامًا أكد أولًا أن كل ما يُثار مجرد كذب وافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، مشيرًا إلى أنه لاعب محترف يحترم عقده وسيحترمه مع النصر حتى النهاية.

وكشف حمدالله عن أن استبعاده من مواجهة الفيصلي الأخيرة كان قرارًا فنيًا بحتًا من المدرب مانو مينيزيس، موجهًا رسالة لجماهير العالمي شدد من خلالها على قوة علاقتهم معًا وعدم تأثرها بأي محاولات للتفرقة بينهم.

إذ كتب "سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرًا لكثرة الكذب والإفتراء من الصحفيين والإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط:

أولًا: أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي.

ثانيًا: لم أساوم يومًا فريقي و لن أساومه أبدًا، فله فضل علي كبير.

سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين

نظرا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط :

أولا : أنا لاعب محترف و عندي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي

ثانيا : لم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا،فله فضل عليا كبير — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) August 21, 2021

ثالثًا: أنا مستمر في نادي النصر ما دام عقدي ساريًا مع فريقي.

رابعًا: الحب الذي بيني وبين جماهير النصرالحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد.

ثالثا : أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي

رابعا : الحب الذي بيني و بين جماهير النصرالحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد

خامسا : غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا و أنا أحترمه — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) August 21, 2021

خامسًا: غيابي عن المباراة الماضية كان قرارًا فنيًا وأنا أحترمه.

سادسًا: مادمت حاملًا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائمًا أسعى جاهدًا لإسعاد جماهيره العاشقة.

سابعًا: أنتظر كذب و افتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله".



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