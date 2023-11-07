"حمدالله جزء من المشكلة، وذلك السبب الفني الأهم لأزمة الاتحاد"

الاتحاد يمر بنفق مظلم حاليًا!

اجتهد المحللون والنقاد الرياضيون في تفسير أزمة الاتحاد الحالية ونتائجه السلبية المتتالية والتي امتدت مؤخرًا إلى دوري أبطال آسيا بالخسارة مساء أمس أمام القوة الجوية في العراق.

الفريق الغربي لم يكتف بالخسارة أمام مستضيفه 2-0 بل قدم أداءً مخيبًا جدًا ولم يُظهر مستواه الحقيقي الذي يليق ببطل الدوري السعودي، وقد وُجهت العديد من أسهم النقد إلى المدرب نونو سانتو لكن الناقد الرياضي عادل عصام الدين لم يتوقف عند المدرب البرتغالي بل أضاف لاعبًا لقائمة المتهمين.

عصام الدين يرى أن عبد الرزاق حمدالله جزء من مشكلة الاتحاد، إذ قال لقناة الإخبارية "وجود حمدالله في الاتحاد أحد أسباب ما يمر به الفريق، اللاعب يُقدم أسوأ أداء له في مسيرته، حتى لو سجل الأهداف فتلك وظيفته ولا تمنع تلك الحقيقة".

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الناقد الرياضي أكد كذلك أن السبب الفني الأهم لأزمة الفريق هو عدم اعتماد المدرب على الأطراف وفشله في الوصول للتركيبة المناسبة لخط الهجوم، وأضاف "أهم الأسباب الفنية لنتائج الاتحاد هو عدم اعتماد المدرب على الأطراف والجميع تحدث عن ذلك، وأيضًا الفشل في الوصول للتركيبة المناسبة للهجوم، كيف يكون لديك كل تلك الأسماء وعلى رأسها كريم بنزيما ولا تستفيد منهم! أي مدرب لا يستطيع فعل ذلك يجب أن يرحل فورًا"

وأتم عصام الدين حديثه بالتأكيد على أن بنزيما أحد أفضل المهاجمين في العالم ولكن المدرب لم يستطع الاستفادة منه والتعامل مع وجوده بالشكل الأفضل وهو ما يدل على أن أداءه هذا الموسم فاشل تمامًا.