حمدالله يُوجه رسالة مهمة لجماهير النصر

النصر يستعد لبدء مشوار الدفاع عن لقبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي رسالة لجماهير الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لبدء مشوار الحفاظ على لقبه بمواجهة ضمك الصاعد حديثًا للبطولة مساء الخميس القادم.

مهاجم النصر الجديد ضمن 3 أسماء طلب فيتوريا رحيلهم

وكتب المهاجم المغربي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام "رسالتي موجهة إلى جمهور النصر العالمي، أتمنى منكم الحضور بكثافة في مباراة فريقنا يوم الخميس، لتحفيزنا ومنحنا القوة للحفاظ على لقبنا الاستثنائي".

ويُعول النصر كثيرًا على الحمدالله الذي تُوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي بعد إحرازه 34 هدفًا جعلوه صاحب أعلى رصيد من الأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة.

ويستعد النصر لمواجهة السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب مواجهة ضمك، وتحديدًا في الـ26 من أغسطس الجاري.