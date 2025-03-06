القادسية والاتحاد | بنزيما وأوباميانج .. صيامًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا

مباراة مثيرة بين الفريقين

انتهت القمة المثيرة بين القادسية والاتحاد في الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي بالتعادل 1-1، ليخدم ذلك بشكل مباشر الهلال الذي أصبحت لديه فرصة تقليل الفارق مع الاتحاد في الصدارة وزيادته مع القادسية في الوصافة.

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الإفطار كما يجب أن يكون بعد صيام طويل!

وشارك المهاجمان، كريم بنزيما وبيير إيمريك أوباميانج، مع الفريقين منذ البداية واستمرا حتى صافرة النهاية، ولا يمكن التعبير عن أدائهما خلال اللقاء إلا بجملة المعلق فارس عوض، والتي قالها بعد إدراك الضيوف للتعادل .. حيث قال "صيامًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الثنائي الذي أذاق الخصوم المرار في أوروبا صام طوال دقائق المباراة تقريبًا، وقد حانت لحظة الإفطار في الدقائق الأخيرة حين سجل أوباميانج هدف التقدم للقادسية بتسديدة جميلة وصنع بنزيما هدف التعادل للاتحاد بتمريرة عرضية حاسمة متقنة.

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كانت لمسة ساحرة بمثابة الإفطار الشهي الذي يُقدم للصائم في رمضان، لمسة حاسمة لعبت الدور الأهم في النتيجة، لمسة أثبتت صحة تعاقد الناديين مع النجمين وأكدت أن لديهما القدرة على صناعة الفارق وليس مجرد تقديم الأداء الجيد.

بنزيما .. الفعالية 0 ورقم غريب يدعو للتساؤل!

بذل بنزيما جهدًا واضحًا خلال المباراة من خلال التحرك كثيرًا في كافة أرجاء المناطق الدفاعية للقادسية، وقد حاول تنفيذ الأفكار الهجومية والجمل التكتيكية مع زميليه موسى ديابي وحسام عوار لكن دون أي نجاح!

اللاعب لم يُقدم شيئًا يُمكن وضعه تحت بند الفعالية خلال اللقاء، الصفر كان المسيطر على كل أرقامه الهجومية المهمة! لم يُسجل ولم يُسدد ولم تكن دقة تمريراته أحسن من 66%، لكن الرقم الأغرب هو أن عدد لمساته للكرة داخل منطقة المنافس .. كان صفرًا أيضًا!

هذا الأمر يُثير عدة تساؤلات حول آلية الهجوم الاتحادي وهل بات مكشوفًا للخصوم بحيث يتم قطع تلك الجمل الهجومية بين الثلاثي، بنزيما وعوار وديابي، أم أن بنزيما أصبح يهرب من الازدحام الدفاعي داخل منطقة جزاء المنافسين إلى المساحات الواسعة في الخلف، أم أن المشكلة كانت في صناعة الفرص خاصة مع غياب الظهيرين مهند الشنقيطي وحسن كادش!

بنزيما عوض كل ذلك بتمريرة حاسمة ممتازة وقد صنع فرصتين لزملائه، دون شك كانت تلك اللقطة هي البارزة في أداء اللاعب والتي سيتحدث عنها الجميع، نعم .. نعترف أنه لعب الكرة بامتياز ولكن هذا لا يمنع صيامه عن كل شيء خلال 90 دقيقة كاملة!

أوباميانج .. هدف توج الأداء المميز

لعب مهاجم القادسية مباراة ممتازة، سواء على صعيد التحركات أو الفعالية أو تهديد مرمى الخصم، فقد سدد 3 كرات كانت جميعًا على المرمى وواحدة منها أسفرت عن الهدف.

أوباميانج لم يكتف بالتواجد داخل منطقة جزاء الاتحاد، 5 مرات، وتهديه مرىم رايكوفيتش، بل لعب كذلك دورًا في صناعة هجمات وفرص القادسية بصناعته 5 فرص كاملة وهو أكثر لاعب في المباراة اليوم صناعة للفرص، وقد وصلت دقة تمريراته إلى 86%.

المهاجم الجابوني نجح في مواجهاته الفردية جميعًا وعددها 3 ولم يُحاول المراوغة أبدًا بل اعتمد دومًا اللعب السهل والتمرير المتقن.

يُمكن القول أن هدف أوباميانج جاء استحقاقًا لما فعله طوال المباراة، ولا نبالغ إن وصفناه أحد نجوم اللقاء.