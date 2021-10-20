حمدالله .. السبب في خطأ النصر الأكبر، وحلان لتصحيحه في يناير

النصر خرج من دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام الهلال

ضاع حلم النصر للموسم الثاني على التوالي وفشل في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته نصف النهائي أمام الهلال 2-1، ويُمكن الجزم أن الفريق دفع ثمن خطأ الإدارة الأكبر والأهم في الصيف، والذي يُوجد حلان فقط لتصحيحه في يناير القادم.

النصر تعاقد خلال المواسم الأخيرة مع مجموعة ممتازة من اللاعبين المحليين، لكنه لم ينجح في إيجاد حارس مرمى وظهير أيسر جيد، مما أبقى تلك الثغرة موجودة في الفريق بعد تراجع مستوى عبد الرحمن العبيد ورحيل براد جونز .. ذلك الخطأ كان خلفه خطأ أكبر سببه عبد الرزاق حمدالله!

كيف دفع حمدالله إدارة النصر لارتكاب خطئها الأكبر في صيف 2021؟

خطأ إدارة النصر الأكبر خلال الصيف كان تكديس النجوم الأجانب في الهجوم على حساب المراكز التي يحتاجها الفريق، وتحديدًا يسار الدفاع وحراسة المرمى، وبؤرة هذا الخطأ هو التعاقد مع فينسنت أبو بكر في ظل بقاء حمدالله.

حمدالله دفع الإدارة النصراوية لهذا الخطأ بابتعاده عن مستواه الموسم الماضي ودخوله في مشاكل وأزمات كثيرة، دون تجاهل تصريحات شقيقه المستفزة بين حين وآخر.

قرار الإدارة ضم المهاجم الكاميروني قد يكون مقبولًا في الصيف ومُبررًا بالتخوف من عدم استعادة الهداف المغربي لمستواه بعد أدائه المتواضع خلال الموسم الماضي، وكذلك دفعه لبذل المزيد من الجهد وإظهار التزام أكبر مع الفريق عقب مشاكله وأزماته الكبيرة.

يُمكن وصف ما فعلته الإدارة بقيادة مسلي آل معمر بأنه "قرصة أذن" لحمدالله وكذلك استعدادًا لإمكانية رحيله بنهاية عقده صيف 2022، وقد نرى هذا مقبولًا كما أسلفت.

ما هو غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى نهاية الموسم الجاري، إذ يجب أن تحسم الإدارة هذا الملف قبل انتقالات يناير لتُعيد ترتيب صفوف الفريق بهدف تعويض الجماهير بلقب الدوري السعودي.

ما هي الحلول أمام إدارة النصر لتصحيح خطأ الصيف؟

حلان أمام الإدارة للخروج من هذا المأزق وتصحيح خطأ الصيف .. الأول بتجديد عقد حمدالله وتجديد الثقة به لموسمين قادمين، وهنا يجب التخلي عن أبو بكر، والثاني هو فسخ عقد المهاجم المغربي قبل نهايته بـ6 أشهر والاعتماد على الكاميروني لقيادة الهجوم، وفي الحالتين يجب استخدام المكان الفارغ للتعاقد مع ظهير أيسر قوي لعدم وجود لاعب محلي قادر على شغل هذا المركز.

اختيار أحد الحلين يعود بالطبع للمدرب بيدرو إيمانويل وإدارة النادي، لكن المؤشرات تقول أن زمن حمدالله انتهى مع النصر وأنه والفريق بحاجة للانفصال للتجديد وتغيير الأجواء ... اللاعب بحاجة إلى تحدٍ جديد، والعالمي بحاجة إلى طموح جديد.

الخطوة التالية بعد تلك قد تؤجل للصيف القادم وتكون بالتعاقد مع حارس مرمى بدلًا من أنسيلمو الذي لا يبدو أن الفريق بحاجة له في ظل المستويات الممتازة من لاعبي الوسط المحليين وأبرزهم عبد المجيد الصليهم.