لحمايته من الهلال .. الاتحاد يقدم عرضًا مُغريًا لإنقاذ موهبته!

تعرف على تحرك الاتحاد الأخير مع نجمه لحمايته من الهلال!

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تحرك نادي الاتحاد من أجل حماية أحد نجومه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استهدفه الهلال وأندية أخرى في دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه!

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد عبد الإله هوساوي لاعب الفريق المعار إلى نادي الخليج لمدة 3 مواسم.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد قدم 5 ملايين ريال في الموسم الواحد، ليكون إجمالي العقد 15 مليون، وينتظر النادي الغربي رد لاعبه خلال الفترة القادمة.

ودخل هوساوي بالفعل الفترة الحرة في عقده يوم السبت، والتي تسمح له بالتوقيع لأي فريق آخر دون العود إلى نادي الاتحاد.

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وتلقى عبد الإله هوساوي صاحب الـ22 عامًا عروضًا من 3 أندية كبيرة في دوري روشن السعودي، مع وكيل أعمال اللاعب من أجل كسب خدماته بعد دخوله الفترة الحرة، ولكن أولوية اللاعب هي الاتحاد، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

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