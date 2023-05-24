حماية من نوع خاص .. الكشف عن سبب تغيير مارك أندريه تير شتيجن المفاجئ في مباراة بلد الوليد!

تغيير تير شتيجن أمام بلد الوليد كان مفاجئًا للجميع..

لم يكمل الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة مباراة فريقه أمام بلد الوليد التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا" لحساب الجولة 36 في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

تير شتيجن بدأ المباراة أساسيًا، لكن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قرر إخراج حارس مرماه بين الشوطين، وإقحام الحارس البديل أرناو تيناس بدلًا منه، والنتيجة تشير إلى تقدم بلد الوليد بهدفين نظيفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن السبب الذي دفع تشافي إلى إخراج تير شتيجن من المباراة، مع تأكيد أن الحارس الألماني لا يعاني من أي إصابة.

وحسب التقرير، فإن إقدام تشافي على هذه الخطوة يأتي من أجل عدم احتساب الهدفين اللذين تلقاهما تير شتيجن في مرماه ضمن ترتيب جائزة زامورا، لأفضل حارس في الدوري الإسباني.

وحسب متطلبات الجائزة، يتم احتساب فقط الأهداف التي يتلقاها الحارس في المباريات التي يشارك فيها لمدة 60 دقيقة على الأقل، ولذلك، فإن التغيير جاء حتى لا تحتسب المباراة ضمن المباريات التي شارك فيها تير شتيجن.

وبذلك، فإن تير شتيجن يتصدر السباق نحو جائزة زامورا لموسم 2022-23، حيث تلقت شباكه 15 هدفًا في 35 مباراة، ويحافظ على متوسط تلقي 0.42 هدفًا في المباراة الواحدة.

ذلك المعدل هو الأعلى في تاريخ الدوري الإسباني، حيث يتجاوز المعدل التاريخي الذي يبلغ 0.47 هدفًا في المباراة الواحدة، والمسجل باسم باكو ليانو حارس ديبورتيفو لا كورونيا في موسم 1993-94، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد في موسم 2015-16.

ومع ذلك، يتعين على تير شتيجن الانتظار يومًا آخر حتى يتمكن من معادلة الرقم القياسي للخروج بشباك نظيفة في الدوري الإسباني، حيث يمتلك 25 مباراة دون استقبال أهداف في الموسم الحالي، ويحتاج إلى مباراة أخرى بشباك نظيفة لمعادلة رقم ليانو الذي حققه أيضًا في موسم 1993-94، بخروجه بشباك نظيفة في 26 مباراة.