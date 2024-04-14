من أجل حماية الجماهير السعودية .. لفتة رائعة من العين تجاه الهلال قبل الديربي الآسيوي الحاسم

بعد غدٍ يستضيف العين الهلال، فما هي الاستعدادات؟

كشف نادي العين الإماراتي عن استعدادته للديربي الآسيوي أمام الهلال السعودي، قبل يومين من المباراة، معلنًا عن لفتة رائعة تجاه الجماهير السعودية.

الزعيم الإماراتي من المقرر أن يستضيف نظيره السعودي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وبالتزامن مع هذا الحدث المنتظر، أوضح أحمد الكعبي؛ مدير مكتب شؤون جماهير نادي العين، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أنه تم تشكيل فريق عمل لاستقبال الهلاليين في مدرجات استاد هزاع بن زايد.

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وأكد الكعبي أنه تم التنسيق مع مجلس جماهير الهلال لتوفير روابط طرح التذاكر المخصصة لهم وفقًا للائحة البطولة الآسيوية، حتى يتم توزيع التذاكر بالصورة المطلوبة وتحت السيطرة بعيدًا عن السوق السوداء.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 23 من أبريل الجاري، على استاد المملكة أرينا، في العاصمة السعودية "الرياض".