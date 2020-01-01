حمادة إمام..انضم للزمالك بالصدفة وشارك في مباراة بأمر عسكري

الذكري الرابعة لرحيل أسطورة الزمالك حمادة إمام

فيسبوك تويتر بلال محمد

أحد أبرز وأكبر أساطير نادي الزمالك، فارق عالمنا منذ عامين ولكنه يظل باقياً في قلوبنا بتعليقاته ومواقفه، هو محمد يحيي الحرية إمام وشهرته حماده إمام.

ولد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1942، في القاهرة بحي المنيرة ووالده هو يحيي إمام الذي كان حارساً للمنتخب المصري ونادي الزمالك في فترة الأربعينات، بالإضافة إلى عمله في القوات المسلحة.

انضم حمادة إلى الزمالك عن طريق الصدفة بالرغم من كون والده الحارس الأول بالنادي، كان حمادة يلعب كرة القدم مع أصدقائه في منطقته في عام 1957، وشاهده بالصدفة مدير الناشئين بالقلعة البيضاء في ذلك الوقت، ونجح في ضمه لفريق تحت 16 سنة.

الذكرى الرابعةلرحيل الرمز والأسطورة وصانع شعبية نادي #الزمالك، الثعلب حمادة إمام أبداً لن ننساك كل عام وأنت في قلوبنا. 🦊❤️⚽️ pic.twitter.com/B4RyDgR4pT — SC (@ZSCOfficial) January 9, 2018

شارك حمادة إمام مع الفرق المختلفة بالزمالك، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول، في عام 1961، حتى الاعتزال في 1974.

في بداياته مع الزمالك وتحديداً عام 1960، كان الثعلب حمادة يبلغ 18 عاماً ويشارك مع فريق تحت 20 في بعض الأوقات نظراً لموهبته الفذة، وصل فريق 20 إلى نهائي بطولة كأس مصر أمام الغريم التقليدي الأهلي واحتاج الزمالك خدمات الثعلب الذي كان في غزة.

كان والد حمادة إمام يعمل نائباً لحاكم قطاع غزة، واصطحب ابنه معه من أجل التفرغ للدراسة.

قررت إدارة الزمالك وقتها مخاطبة المشير عبد الحكيم عامر، الذي كان يعشق الزمالك، من أجل الحصول على خدمات الثعلب والذي وافق على الفور، فقد أرسل له طائرة حربية إلى غزة أحضرت حمادة إمام إلى القاهرة، وخاض اللقاء ونجح في قيادة الفارس الأبيض إلى تحقيق اللقب.

والدته سبب تألقه

كشف حمادة إمام في مذكراته أن والدته أحد أساب تألقه وقال: "أحاول ان ألعب جيداً من اجل والدتي، فهي دائماً ما تصلي لي وتدعو لي ولكنها لا تحب مشاهدة المباريات، هناك العديد من الأشخاص الذين دائماً ما يتطاولن على بالسباب، وهذا يزعجها كثيراً".

مباراة تاريخية

تعتبر من أكبر وأهم مباريات الثعلب في مشوراه بالرغم من كونها مباراة ودية، عندما واجه الزمالك فريق ويستهام الإنجليزي عام 1966، الممتلئ بنجوم المنتخب الإنجليزي.

تألق حمادة إمام بشكل كبير في المباراة، وسجل ثلاثة أهداف من أصل خماسية الزمالك في اللقاء، حتى حصل على إشادة الصحف الإنجليزية في ذلك الوقت.

اعتزل حمادة إمام في عام 1974، في مهرجان رياضي كبير، حضره العديد من النجوم يترأسهم صالح سليم أسطورة الأهلي، ليتجه بعد ذلك إلى العمل في الإدارة بالزمالك.

الاعتزال

بدأ الثعلب مشواره في العمل الإدارة بالقلعة البيضاء، مديراً للكرة ثم تدرج حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

اتجه حمادة إمام إلى العمل الإعلامي عقب اعتزاله العمل في اتحاد الكرة أو الزمالك، وعمل كمعلق رياضي، بالإضافة إلى عمله كمقدم لبرنامج "أهداف الأسبوع مع الثعلب".

وفي صباح التاسع من يناير عام 2016، رحل عن عالمنا الثعلب أو محمد الخامس كما يلقب، ليحزن عليه الجميع الأهلاوي قبل الزملكاوي، وحضر جنازته طارق سليم شقيق الأسطورة الأهلاوية صالح سليم، ولكنه سيظل باقياً في قلوبنا للأبد.