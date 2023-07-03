حل يرضي الجميع .. خطة من باريس لانتقال مبابي إلى ريال مدريد!

متى يحسم كيليان مبابي قراره النهائي بشأن مستقبله؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن إدارة ريال مدريد وجهت تحذيرًا إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من أجل حسم قراره سريعًا.

ومازال مستقبل مبابي غامضًا، فرغم رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الموسم القادم وعدم تفعيل بند التمديد لموسم إضافي، إلا أن والدته لديها رأي أخر وهي التي تتحكم في مصيره.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن فايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، تجرى خلال هذه الفترة مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان لإيجاد أفضل حل لجميع الأطراف.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا بأن باريس سان جيرمان عرض على مبابي تفعيل بند التمديد حتى 2025 مقابل الحصول على مكافأة إضافية، ووضع بند خاص يسمح له بالرحيل في عام 2024 مقابل 200 مليون يورو، ما يتيح له انتقاله إلى ريال مدريد دون موافقة النادي الباريسي.

وأكدت الشبكة، أن إدارة ريال مدريد أبلغوا فايزة العماري أن إذا مدد مبابي عقده مع باريس فسيكون كل شئ انتهى، ومن المقرر حسم مستقبل مبابي الأسبوع المقبل.

ويصر مبابي، حتى الآن على عدم تمديد عقده، لكنه يواجه ضغوطًا قوية من والدته التي سبقت ومنعت انتقاله قبل عامين لفريق ريال مدريد.