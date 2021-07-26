ورطة وحل لأنشيلوتي في ريال مدريد بعد تألق حارسه البديل لونين

تألق الحارس الأوكراني الشاب في ريال مدريد يمنح الفريق حلًا الموسم المقبل وربما ورطة!

خسر ريال مدريد الإسباني أولى مبارياته التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل؛ لكن الخسارة كان بها جانب إيجابي مع تألق الحارس أندري لونين.

وانهزم ريال مدريد أمس الأحد أولى مبارياته التحضيرية للموسم المقبل 1-2 على يد رينجرز الإسكتلندي.

وتعد المباراة هي الأولى للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العائد من جديد لتولي مهمة تدريب الفريق الإسباني.

من نجم المباراة؟

صحيح خسر ريال مدريد لكن الحارس الأوكراني أندري لونين نال الإشادة من الجميع.

لونين، 22 سنة، تألق في غياب تيبو كورتوا، رغم دخول شباكه هدفين لم يكونا من خطأين مباشرين له.

ويغيب الحارس الأساسي لريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، عن تحضيرات الموسم نظرًا لمشاركته مع بلاده في يورو 2020.

هل يخلق تألق لونين منافسة مع كورتوا؟

يعد كورتوا أحد أعمدة ريال مدريد الأساسية وعنصرًا لا يُمس في الفريق؛ خاصة بعد تطور وثبات مستواه منذ منتصف الموسم قبل الماضي.

كورتوا، 29 سنة، لعب الموسم الماضي كل مباريات ريال مدريد تقريبًا، بإجمالي 51 مباراة. كما أكمل الموسم بالمشاركة مع بلاده في يورو 2020.

أما لونين فقد شارك الموسم الماضي في مباراة واحدة فقط في كأس ملك إسبانيا والتي خسرها ريال مدريد بعد شوطين إضافيين من ألكونيا.

ظهور لونين بمستوى جيد ربما يمنحه فرصة للعب في بعض المباريات لإراحة كورتوا خاصة بعد تلاحم الموسمين الماضيين بسبب جائحة كورونا والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون.

وربما يعيد وجود حارسين مميزين لريال مدريد أمجاد سابقة؛ وقت كان إيكر كاسياس وكيلور نافاس يحرسان مرمى الفريق الإسباني ومن قبل كان كاسياس بالشراكة مع سانتياجو كانيزاريس وسيزار.

اقرأ أيضًا:

أنشيلوتي يفاجئ لاعبي ريال مدريد في المران الأول

فيديو | ألابا يحل مشكلة ريال مدريد ويخلف كريستيانو رونالدو!

الكشف عن تفاصيل اجتماع فاران وأنشيلوتي في ريال مدريد