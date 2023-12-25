حل برشلونة "الأخير" يهدد خطة السعودية لخطف ليفاندوفسكي

يبحث برشلونة عن حل يجنبه بيع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق، في الصيف المقبل لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع ليفاندوفسكي للبارسا في صيف 2022، وقاد الفريق لتحقيق لقب الليجا الموسم الماضي، إلا أنه يعاني هذا الموسم من انخفاض معدلاته التهديفية.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن "برشلونة الذي يواجه أزمة مالية خانقة، يخطط لتعديل عقد ليفاندوفسكي، من أجل تقليل الراتب المرتفع الذي سيتقاضاه (وفق عقده) في الموسم المقبل، والمقدر بـ16 مليون يورو".

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وأضافت: "اجتمع رئيس برشلونة جوان لابورتا مع وكيل ليفاندوفسكي بيني زهافي منذ أيام، للتفاوض حول مصير النجم البولندي، وصرح (بيني) حينئذ بأن "(ليفا) سيستمر مع البارسا".

ويرغب صاحب الـ35 عامًا، الذي ينتهي عقده صيف 2026، في مواصلة رحلته مع النادي الكتالوني لمدة موسمين مقبلين، قبل الالتفات إلى العروض الخارجية، والتي تتصدرها السعودية.