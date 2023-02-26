حلم لم يكتمل وقتها.. الكشف عن خطاب ريال مدريد للطفل ألفارو رودريجيز

خطاب ريال مدريد لألفارو رودريجيز وعمره 12 سنة

"حلم الطفولة تحول إلى حقيقة" كلمات عبر بها ألفارو رودريجيز لاعب ريال مدريد عن مشاعره بعد هدفه الأول بقميص ريال مدريد في أولى مبارياته على ملعب سانتياجو بيرنابيو؛ كلماته صادقة لأنها تخفي تاريخًا من الحلم بالوصول لريال مدريد كُشف عنه.

قصة المهاجم الأوروجوياني مع ريال مدريد عمرها أكثر من 6 سنوات؛ فالفريق المدريدي يضع عينه على اللاعب منذ كان عمره 12 سنة فقط.

ويبدأ ألفارو، 18 سنة، مشواره مع ريال مدريد متألقًا ففي أولى مبارياته صنع هدفًا وسجل أول أهدافه في ديربي مدريد بشباك أتلتيكو، وذلك في غضون 15 دقيقة فقط لعبها في المباراتين.

ونشر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية خطابًا أرسله ريال مدريد لوالدة اللاعب للاختبار والانضمام لناشئي نادي العاصمة إن اجتازه والمقرر له يوم 12 مارس 2017 في التاسعة والنصف صباحًا.

وجاء في الخطاب: "بناء على الطلب المقدم لنا فإننا ندعوك للاختبار في الوقت والتاريخ اللذين يظهران في الخطاب. يجب أن تحضر في الوقت المحدد في مدينة ريال مدريد بحذاء رياضي وجوارب تُفضل أن تكون بيضاء ومنشفة، برفقة اثنين من أقاربك. من فضلك لا تحضر بملابس رياضية خاصة بريال مدريد كي لا يحدث خلط مع ما نقدمها في المباريات".

لكن خطاب ريال مدريد حوى على شرط مهم أطاح بآمال الصغير "نريد إحضار موافقة وتفويض إن كنت تابعًا لفريق مسجل من الاتحاد".

وكان ألفارو المولود في إسبانيا يلعب وقتها لفريق جيرونا الذي رفض مديره التقني منح اللاعب الإذن للاختبار في ريال مدريد لذا لم يذهب اللاعب في الوقت والميعاد المحدد.

بعد 3 سنوات تحقق حلم ألفارو وانضم لناشئي ريال مدريد في صيف 2020، قبل أن يُصقل راؤول جونزاليس، مدرب كاستيا ريال مدريد وهداف الفريق السابق، موهبة النجم الشاب ويقدمه للفريق الأول.