حلم ليفاندوفسكي الضائع.. فرانس فوتبول تفكر في "قرار مفاجئ" بشأن الكرة الذهبية!

هل يتحقق حلم البولندي؟

بعد موسم مخيب من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة، يبدو أنه سيحقق هدفًا طالما سعى إليه طوال مسيرته الكروية.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "مجلة فرانس فوتبول تدرس تعويض ليفاندوفسكي بمنحه لقب جائزة الكرة الذهبية 2020، والتي تم حجبها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت أن "هناك أنباء تتردد بين الحين والآخر حول إمكانية تعويض ليفاندوفسكي بجائزة الكرة الذهبية التي لم يحصل عليها عام 2021 وفاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حينئذ (حصل الليو على 613 صوتًا مقابل 580 صوتًا لليفا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان ليفاندوفسكي قد صرّح في وقت سابق بأنه يشعر بالحزن لعدم التتويج بجائزة الكرة الذهبية في 2020 أو 2021، خاصة أنه كان يعيش أفضل لحظات مسيرته الكروية، قائلًا: "سجلت 100 هدف في 85 مباراة، كنت في قمة عطائي وتوقعت أن أتوج بالكرة الذهبية وكنت أتمنى ذلك بالطبع".

وبسؤاله عما إذا جرى تعويضه عن هذه الجائزة (2020)، فعلق: "سأقبل الجائزة بالطبع ولن أشعر بأي إهانة تجاه هذا التصرف بل سيكون من دواعي شعوري بالفخر".

يشار إلى أن ليفاندوفسكي توج بالدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ في موسم 2019-2020، حيث سجل 55 هدفًا في مختلف المسابقات.