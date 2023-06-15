"حلم أي لاعب ارتداء قميص ريال مدريد".. مهاجم توتنهام يغازل النادي الإسباني

ارتداء قميص ريال مدريد حلم الجميع؛ فمن سيكون مهاجم الفريق الموسم المقبل؟

لم يخجل البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، من التعبير صراحة عن رغبته في اللعب لريال مدريد الإسباني.

ويبحث ريال مدريد عن مهاجم ليكون خليفة الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم لينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي.

ومن بين الأسماء المتداولة لارتداء قميص ريال مدريد كان ريتشارليسون، لكن زميله وقائده في الفريق هاري كين كان الأكثر ارتباطًا بالنادي الإسباني.

وسُئل اللاعب البرازيلي عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد على هامش تدريبات منتخب بلاده ليرد قائلًا: "كل لاعب سيحب ذلك. هو –ريال مدريد- أفضل نادٍ في العالم".

لكن مهاجم توتنهام عاد وقال: "لكن لدي عقد وفي نادٍ وعلي إظهار لم دفعوا هذا المبلغ المرتفع ليتعاقدوا معي. هذا الموسم كان مستواي منخفض وتعرضت لإصابة. حلم أي لاعب ارتداء قميص ريال مدريد لكن علي إظهار أحقيتي في ذلك".

وتعاقد توتنهام الصيف الماضي مع ريتشارليسون من إيفرتون مقابل 58 مليون يورو.

ولم يوفق ريتشارليسون الموسم الماضي كثيرًا مع ناديه فقد سجل 3 أهداف وصنع لزملائه 4 أهداف خلال 35 مباراة في كل المسابقات طوال الموسم. يرتبط المهاجم البرازيلي، 26 سنة، بعقد مع توتنهام حتى صيف 2027.

وتدرب ريتشارليسون تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي وصفه اللاعب البرازيلي بمثابة والده.