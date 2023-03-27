حلم ريال مدريد يتبخر .. توتنهام يُحدد ناجلسمان بديلًا لأنطونيو كونتي

تأثير الفراشة يلقي بظلاله على مستقبل المدربين في أوروبا

فاجئ بايرن ميونخ عالم كرة القدم بعد أن أعلن إقالة مدربه يوليان ناجلسمان من منصبه كمدير فني، وتعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق بدلًا منه.

توخيل كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة كارلو أنشيلوتي في معقد المدير الفني لنادي ريال مدريد، لكن يبدو أن ذلك الأمر لن يحدث قريبًا، ويبدو أن ناجلسمان الذي فقد وظيفته لصالح مواطنه، سيكون أمامه فرصة للجلوس على عرش تدريب النادي الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا في حالة تفويته لفرصة تدريب توتنهام.

أفادت صحيفة "تليجراف سبورت" البريطانية أن توتنهام يرغب في الحصول على خدمات ناجلسمان، ليحل محل المقال أنطونيو كونتي، الذي رحل عن تدريب الفريق أمس الأحد.

وأشار التقرير إلى أن توتنهام يضع مفكرة أسماء مرشحة للقيادة الفنية أبرزهم ناجلسمان وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون، وأنجي بوستيكوجلو المدير الفني لنادي سلتيك، ولويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق.

وفقًا لما أوردته "تليجراف سبورت" البريطانية، ناجلسمان لديه تقارب قوي مع توتنهام وحتى أنه يمتلك قميصًا للنادي، لكن الألماني قد يجد نفسه أيضًا على رادار ريال مدريد في نهاية الموسم.

يرغب توتنهام في التحدث إلى ناجلسمان سريعًا لقطع الطريق على مدريد، بينما يقود كريستيان ستيليني وريان ماسون تدريب السبيرز في مهمة مؤقتة.