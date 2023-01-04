حلم تاليسكا تحقق .. نجم النصر يكشف تنبؤ صديقه عن رونالدو!

حلم صديق تاليسكا يتحقق!

Shahid

نشر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، محادثة قديمة بينه وبين زميله، تنبأ فيها الأخير بلعب الأول بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأقام نادي النصر أمس الثلاثاء حفل تقديم كريستيانو رونالدو أمام الجماهير على ملعب مرسول بارك، والذي حضره أكثر من 25 ألف مشجع.

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تاليسكا قام بوضع محادثة قديمة بينه وبين أحد أصدقائه، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يتحدث فيها عن تنبؤ صديقه بلعب أندرسون بجوار رونالدو.

صديق تاليسكا قال له: "حلمت أنك تلعب مع كريستيانو رونالدو"، ليرد لاعب النصر: "حلمي أن ألعب معه، آمين".

وبعد أن ضم نادي النصر كريستيانو رونالدو، أصبح حلم صديق تاليسكا حقيقة، وسيلعب أندرسون بجوار النجم البرتغالي خلال الفترة القادمة في صفوف العالمي.

Shahid