"حلم برشلونة ونبأ سيء للإنجليز".. تفاصيل أكثر إثارة في عقد هالاند مع السيتي!

النرويجي يستحق كل هذا بكل تأكيد..

تفاصيل جديدة تخرج عن عقد النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي وقع 5 أعوام برفقة فريق مدينة مانشستر، لكن من فرط التألق بات الكل يتحدث عن إمكانية الحصول على خدماته.

في وقت سابق، كنا قد أكدنا لكم في "جول" أنه لا يوجد نادٍ محدد يستطيع أن يحصل على توقيع هالاند بقيم مخفضة، بعد شائعات أفضلية ريال مدريد في هذا السباق.

تفاصيل أكثر إثارة

الآن تكشف صحيفة "سبورت" الكتالونية جوانب أخرى من التعاقد، تؤكد فيها وجود شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو حقًا لضم هالاند إلى صفوف أي فريق راغب في انتزاعه من مانشستر سيتي بدءًا من صيف 2024، ولكن مع بيان معلومات أكثر وضوحًا حول هذا الشرط الجزائي.

هذا البند برمته لا يعنى به أي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، هالاند يستطيع فعل ذلك مع أي نادٍ غير إنجليزي، ولذا فإن برشلونة على سبيل المثال سيكون ذا حظوة كبيرة إذا أراد ضم النرويجي في صيف 2024، لأن هذا هو الوقت الذي يقترب فيه عقد أهم مهاجم لديه حاليًا وهو روبرت ليفاندوفسكي من الانتهاء.

أحلام برشلونة

التفصيلة الأخرى التي ذكرتها "سبورت" حول شرط هالاند الجزائي، هو أنه يأخذ في التناقص بشكل سنوي بنسبة محددة وأيضًا للأندية من خارج البريميرليج.

إذًا فإن صيف 2025 هو أول موعد يستطيع فيه أي راغب في ضم هالاند أن يدفع قيمة أقل من 200 مليون يورو لانتزاعه من مانشستر سيتي، وحينها سيكون برشلونة أمام عام واحد فقط في عقد ليفاندوفسكي وستكون الصفقة مخفضة بشكل أكبر، حينها ستكون ضربة كبيرة لأوروبا كلها حين يحصل برشلونة على هالاند بعمر 26 عامًا، هذا ما يبدو مثاليًا لأنصار البلوجرانا.