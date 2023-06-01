بعد أمل جالتييه للهلال .. إعلان مفاجئ من باريس سان جيرمان عن مستقبل ليونيل ميسي

الوسط الرياضي السعودي كان يتهيأ لاستقبال ميسي بقميص الهلال، لكن تبدو الخطوة بعيدة بعد

يبدو أن الليلة هي ليلة الصدمات السعودية، فبعد أن تلقى جمهور الاتحاد صدمة الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، أتى دور صدمة جمهور الهلال حول الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

قبل قليل، أكد بنزيما أن الواقع مختلفًا تمامًا عما يتردد عبر الإنترنت بشأن مستقبله مع النادي الملكي، وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية بعدها استمراره وتأجيل خطوة العميد السعودية.

وحاليًا، ووفقًا لوكالة "EFE" الفرنسية فإن النادي الباريسي خرج لنفي التصريحات التي خرج بها كريستوف جالتييه، والتي أكد خلالها أن مواجهة بعد غدٍ السبت أمام كليرمون، هي الأخيرة لميسي مع الفريق، موضحًا أن التعبير قد خان المدرب.

وأوضح باريس للوكالة: "جالتييه عبر عن مستقبل ميسي بطريقة غير سليمة، نؤكد للجميع أن المدرب أراد أن يقول إن مباراتنا المقبلة هي الأخيرة لميسي والفريق بشكل عام خلال الموسم الجاري".

جدير بالذكر أن ميسي يمتلك عرضًا مغريًا من الهلال وصلت قيمته لـ400-500 مليون يورو، وهو الأكثر قيمة من بين كافة العروض التي يمتلكها، لكن يبدو أنه سيستمر مع ناديه.