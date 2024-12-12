حلم المونديال مهدد .. خيارات جاجو تهدد فرص سيرخيو راموس في الانتقال إلى بوكا جونيورز

مدافع ريال مدريد السابق دون نادٍ حاليًا

بات حلم سيرخيو راموس في خوض كأس العالم للأندية 2025 مهددًا بسبب زميله السابق في ريال مدريد فرناندو جاجو المدير الفني لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

كانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة العملاق الأرجنتيني في ضم راموس غير المرتبط بأي نادٍ حاليًا عقب نهاية عقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الماضي، لكن الأمر لم يتطور إلى أبعد من استطلاع رغبة اللاعب.

قناة "tycsports" أوضحت أن البوكا أصبح لديه خيارات أخرى في الدفاع تبدو مفضلة من جانب جاجو على صاحب الـ38 عامًا، أبرزها جونزالو بيوفي مدافع كروز آزول وأدونيس فرياس مدافع ليون المكسيكي وبرونو أميوني مدافع سانتوس لاجونا.

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بوجا جونيورز يرغب في دعم دفاعه جيدًا الصيف القادم قبل خوض غمار كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، حيث وقع في المجموعة الثالثة بجانب أوكلاند سيتي وبايرن ميونخ وبنفيكا.

يُشار إلى أن راموس مازال يُحافظ على حالته البدنية والفنية جيدًا، ويظهر ذلك من خلال منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي.