"حلم الطفولة تحقق" .. ساديو ماني يتحدث عن التحديات الكبرى التي تنتظره في 2024

آمال كبرى معلقة على نجم السنغال ومحترف النصر السعودي..

تحدٍ جديد في انتظار السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، مع بداية عام 2024، إذ أيام وتنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023.

أسود التيرانجا؛ أصحاب لقب النسخة الماضية، من المقرر أن يستهلوا مشوارهم بمواجهة جامبيا ثم الكاميرون ثم غينيا، أيام 15 و19 و23 من يناير الجاري، في مجموعة وُصفت بـ"مجموعة الموت".

حول تلك المنافسة القوية المنتظرة، قال ماني خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "أتوقع أن المنافسة ستكون صعبة، جميع المنتخبات الكبرى تأهلت للبطولة، والكل يسعى لتقديم أفضل ما لديه، بل أنني أتوقع أن النسخة الحالية ستكون هي الأقوى، لذا نعلم أن المهمة لن تكون سهلة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا حتى نصل للنهائي وسنرى ما سيحدث".

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وأضاف: "توجنا بلقب النسخة الماضية وحصد اللقب في هذه النسخة سيكون إنجازًا خاصًا، إذ يظل اللقب الإفريقي أحد أفضل الألقاب التي توجت بها في مسيرتي، فمجرد المشاركة في هذه البطولة كان حلمًا لي منذ الطفولة، الفوز باللقب له تأثير كبير على كرة القدم في السنغال، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى وهو أمر رائع للبلاد".

جدير بالذكر أن السنغال لم يسبق أن توجت باللقب الإفريقي إلا مرة وحيدة عام 2021، بعدما هزمت منتخب مصر في النهائي.