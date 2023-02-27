حلم الطفولة .. اجتماع ميسي وزميله السابق يكشف فريقه المقبل

اجتماع متكرر يقرب ميسي من ناديه الجديد!

أصبح من المعروف أن ليونيل ميسي سيلعب مباراة خيرية في روزاريو في يونيو القادم، مع انتشار العديد من التقارير ترجح أن أسطورة الكرة الأرجنتينية قد يعود في النهاية إلى بلاده لارتداء قميص نيولز أولد بويز نادي طفولته.

الجمهور الأرجنتيني يرغب في إنهاء ميسي لمسيرته مع أحد أندية الدوري الأرجنتيني، بالرغم من أن لاعب باريس سان جيرمان يبدو أنه سيكمل مسيرته في أوروبا لسنوات قادمة، لكن لا يستبعد الأرجنتينون أن يروا أسطورتهم يلعب في الدوري المحلي.

مع انتشار تقارير على وسائل الإعلام الأرجنتينية عن مباراة خيرية يمكن أن يشارك فيها ليونيل ميسي الصيف المقبل، في ملعب مارسيلو بيلسا من المفترض أن يأتي لاعب باريس سان جيرمان الحالي للمشاركة في توديع ماكسي رودريجيز ومن المقرر حاليًا إقامة المباراة في 16 يونيو بعد انتهاء المسابقات الأوروبية.

كما تم تسريب لقاء بين جابرييل هاينز لاعب باريس سان جيرمان وروما السابق وميسي، في 20 ديسمبر في الحي الذي يعيش فيه ليونيل، وكان الثنائي صديقين منذ سنواتهما معًا في بداية مسيرته ضمن نادي نيولز أولد بويز، لكن هاينز الآن أصبح مدرب نيويلز.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللقاءات في الأيام التي جاءت بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم هي تمهيد لتحقيق حلم ليو بالعودة إلى نادي طفولته.