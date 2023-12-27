"حلمت بجوارديولا ولكن!" .. نجم مانشستر سيتي يختار 4 أعداء لـ"بيب" في قائمته المفضلة

"الجيل الذهبي لبرشلونة كان ملهمًا لي"

أكد النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أن مواطنه جواو فيليكس، اتخذ قرارًا صائبًا عندما قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد إلى برشلونة.

وقال سيلفا في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "الأمر ليس انتقادًا لأتلتيكو مدريد، لكن (جواو) ذهب إلى المكان الخطأ والذي لا يتناسب مع مواصفاته، وهو الآن في بيئة أكثر انسجامًا مع أسلوب لعبه، وأنا أراه أقوى".

وأضاف: "وصلت إلى نادٍ مثل مانشستر سيتي الذي تكيفت معه صفاتي، لكن جواو فيليكس لم يفعل ذلك. وهذا ليس انتقادًا لأتلتيكو. لقد ذهب إلى المكان الخطأ. ربما لم أكن لأنجح في أتلتيكو أيضًا".

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وتابع برناردو: "فيليكس حاول التأقلم معهم واتبع فكر المدرب، لكنها لن تكون مثالية بالنسبة لي. الآن أنا سعيد لأنني أراه سعيدًا في برشلونة وفي بيئة أكثر انسجامًا مع طريقة لعبه. إنه أقوى بكثير مما كان عليه قبل بضع سنوات".

وأشار لاعب السيتي إلى أن الجيل الذهبي لبرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا، كان ملهمًا بالنسبة له في طفولته، قائلًا: "عندما كنت صغيرًا، رأيت أن برشلونة يتكون من لاعبين شباب مثل تشافي وإنييستا وميسي بقيادة بيب. كان ذلك مصدر إلهام بالنسبة لي، وكان أحد أحلامي هو أن يدربني جوارديولا".

وفيما يتعلق بالمدربين المفضلين لديه بخلاف بيب، قال سيلفا: "أحب المدربين من المدرستين الإسبانية والألمانية. على سبيل المثال، ميكيل أرتيتا، الذي له دور كبير في تطوير آرسنال، وكذلك يورجن كلوب رغم أنه مدرب منافس لفريقي، وأيضًا تشابي ألونسو، الذي بدأ للتو مسيرته المهنية ويقوم بعمل رائع في ليفركوزن، أو حتى لويس إنريكي، الذي قام بعمل رائع في برشلونة ولديه مهمة صعبة لدفع باريس سان جيرمان إلى الأمام".