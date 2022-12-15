حلقة جديدة من المسلسل .. واندا تعلن انفصالها عن إيكاردي!

كشفت السر وراء رحلة جزر المالديف

حلقة جديدة من مسلسل علاقة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بزوجته عارضة الأزياء واندا نارا، بعدما كشفت الأخيرة عن انفصالهما بشكل نهائي.

وانفصل الثنائي خلال هذا العام بعد علاقة استمرت لسنوات طويلة، وشوهدت واندا بالفعل مع شريكها الجديد، وهو مطرب أرجنتيني مشهور ببلاده.

ولكن جاءت مباراة جلطة سراي وأوفسبور في كأس تركيا لتكتب فصلاً جديداً في الحكاية، إذ شوهد الثنائي معاً في مدرجات اللقاء الذي غاب عنه المهاجم، قبل الذهاب في رحلة إلى جزر المالديف.

وفي مقابلة جديدة مع موقع "Nerazzurri Siamo Noi" قالت واندا:"رحلتنا كانت محاولة متطرفة لتصحيح الأمور، ولكن الأمور لم تسر على ما يرام، لقد تشاجرنا ووجدنا بعدها أن الانفصال هو الحل الأنسب لضمان سلام الأسرة".

وأضافت:"أرى الكثير من الناس يستمرون في زيجات سيئة، ولكن ما الفائدة من ذلك؟ لا توجد جائزة لمن يقاوم هذا الأمر، أريد شخصًا يجعلني سعيدة ويدخل راحة البال إلى حياتي".

وأوضحت:"هناك مسافة من التعاون بيني وإيكاردي بسبب الأطفال فقط، قمت باستئجار شقة في نفس المبنى الذي يعيش فيه بمدينة إسطنبول، وبعد نهاية عقده هناك سنرى ما سيحدث".

جدير بالذكر أن إيكاردي يلعب هذا الموسم مع فريق جلطة سراي، حيث انضم له قادمًا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.