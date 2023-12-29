حلان لـ"انتقال" نجم الاتحاد إلى عملاق إنجلترا في الشتوية

هل يرحل نجم الاتحاد إلى الملاعب الإنجليزية؟

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يعمل العملاق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، على ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2024".

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي في 2022-2023، يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "telegraph"، وضع اليوناني أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام، النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، جناح العميد الاتحادي، على رأس أولوياته.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن جوتا ضمن قائمة من 3 لاعبين في مراكز مختلفة، طلبهم بوستيكوجلو من مسؤولي النادي الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن إدارة توتنهام هوتسبير، وضعت "حلين" من أجل حسم صفقة النجم البرتغالي؛ وهما استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر، أو الحصول على خدماته مجانًا، إذا نجح في فسخ عقده مع نادي الاتحاد.

وشددت الصحيفة، على أن توتنهام هوتسبير لا يستطيع تحمل قيمة صفقة شراء جوتا، حيث ينتظر النادي الإنجليزي، أن يتعرف على طلبات الاتحاد؛ من أجل استعارة اللاعب.

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