"حلاق النجوم" يتنقل بين إنجلترا وفرنسا قبل موقعة ربع النهائي

يعمل عن قرب مع المنتخب البلجيكي كذلك

توجه "حلاق النجوم" أحمد السناوي إلى معسكر المنتخب الإنجليزي في قطر، ليجد اتصالات غزيرة من نجوم فرنسا للاستعانة بخدماته أيضًا.

صحيفة "ديلي ستار" كشفت عن توجه السناوي صاحب الأصول العراقية والذي يمتلك شركة "A Star Barbers" مع زوجته إلى قطر خلال بطولة كأس العالم، لمساعدة نجوم إنجلترا على الظهور بأفضل شكل ممكن.

وأشارت إلى أنه قام بعمل قصات خاصة لكل من فيل فودين، ماركوس راشفورد، وجاك جريليش على مدار البطولة ولكنه قام كذلك بزيارة معسكر فرنسا.

وقال السناوي في تصريحات صحفية:"قمت بقص شعر ماركوس راشفورد وجاك جريليس وفودين، منتخب إنجلترا قام بحجز خدمات الشركة وكذلك فرنسا، وسأستمر مع المتأهل منهما في البطولة، كما أعمل عن قرب مع المنتخب البلجيكي".

جدير بالذكر أن إنجلترا تستعد لمواجهة فرنسا يوم السبت القادم، في إطار دور الثمانية لكأس العالم، وهي الموقعة الأولى بينهما في المونديال منذ فوز الأسود الثلاثة بنتيجة 3/1 في افتتاح نسخة 1982 في إسبانيا.