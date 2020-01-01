حكيم زياش عن كريم الأحمدي: كالمكنسة الكهربائية

نجم أياكس الهولندي يشيد بمحترف الاتحاد

وصف المغربي حكيم زياش؛ محترف أياكس الهولندي، مواطنه كريم الأحمدي؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، بوصف غريب، مؤكدًا أنه أصعب خصم واجهه في حياته.

محترف العميد صاحب الـ35 عامًا سبق أن لعب ضد مواطنه زياش في عدة مباريات بهولندا مع فريق تفينتي وفينورد، قبل أن يرحل عن هولندا إلى الأهلي الإماراتي ثم أستون فيلا الإنجليزي، وأخيرًا الاتحاد.

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وقال زياش، خلال تصريحاته لموقع "ajax showtime": "الأحمدي كمكنسة كهربائية، خضت أمامه أول كلاسيكو بعد عودتنا سويًا من معسكر لمنتخب المغرب، عندما واجهته في الكلاسيكو كخصم وجد أنه صعب للغاية، عانيت أمامه كثيرًا، حتى عندما لعب ضده وهو بفريقه السابق تفينتي".

يذكر أن مصير الأحمدي مع النادي الجداوي غامض حتى الآن، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدده بعد.

وخاض صاحب الـ35 عامًا 20 مباراة هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها هدف وحيد.